Anas Zniti, Youssef Bellaamri… Vers un exode au Raja ?

Anas Zniti a décidé de mettre fin à son aventure avec le Raja de Casablanca à cause des problèmes qui plombent l’équipe.

Selon une source de Le Site info, le gardien de but des Verts souhaite résilier son contrat à l’amiable, précisant qu’il tient tout de même à percevoir ses droits. En plus de Zniti, plusieurs autres joueurs ont décidé de plier bagage, à l’instar de Youssef Bellaamri qui a appelé le club à accepter l’une des offres qui lui a été formulée.

Un autre joueur souhaite également quitter le club et refuse même de disputer le prochain match face à Maniema, prévu dimanche prochain, en marge de la 6ème et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Rappelons que les chances du Raja de se qualifier en quart de finale de la Ligue des champions se sont réduites après le match nul contre l’AS FAR (1-1), en marge de la 5ème journée de la phase de poules.

Pour décrocher leur ticket de qualification, les Verts devront impérativement s’imposer dimanche prochain face à Maniema avec un écart de deux buts, tout en espérant que Mamelodi Sundowns s’incline à domicile contre les Militaires sur un score d’au moins 1-0.

Le Raja pourrait également se qualifier avec une victoire par un but d’écart, à condition que Sundowns perde contre l’AS FAR avec un écart de trois buts. Par ailleurs, une victoire 3-0 ou plus du Raja garantirait une qualification, même si Mamelodi perd à domicile avec un seul but d’écart.

L’AS FAR est en tête du groupe avec 9 points, devant Mamelodi Sundowns, 8 points. Le Raja est troisième avec 5 points tandis que Maniema ferme la marche avec 3 points.

H.M.