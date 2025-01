Youssef En-Nesyri tranche concernant l’offre d’Al Nassr

Al Nassr souhaite s’attacher les services de Youssef En-Nesyri lors du mercato hivernal et a déjà formulé trois offres alléchantes à Fenerbahçe.

Mais selon Foot Mercato, l’international marocain souhaite rester en Europe, à quelques mois de la CAN 2025, et a donc recalé l’offre du club dans lequel évolue Cristiano Ronaldo. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’En-Nesyri refuse de rejoindre la Saudi Pro League. Al Nassr avait déjà exprimé son intérêt pour l’attaquant marocain à l’époque où celui-ci évoluait dans les rangs du FC Séville. Mais En-Nesyri avait encore refusé.

A noter que Jose Mourinho refuse de lâcher l’attaquant et estime qu’il a encore sa place au sein de son effectif. L’entraîneur portugais a toujours affiché son soutien à En-Nesyri, même pendant son passage à vide lors duquel il n’arrivait plus à marquer. Critiqué à plusieurs reprises par les supporters du club, le Marocain a pu compter sur Mourinho pour l’aider à reprendre confiance en lui et s’intégrer au sein de l’équipe.

H.M.