Liga: le FC Valence nomme un nouvel entraîneur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club de Valence a recruté l’Espagnol Carlos Corberan, en remplacement de son ancien entraineur Ruben Baraja, qui a été démis de ses fonctions après le match nul (2-2) concédé dimanche face à Alaves, a annoncé le Club mercredi.

Le club espagnol a activé la clause de rachat du contrat de Corberan, jusqu’ici en fonction à West Bromwich Albion en Championship anglais (D2), pour le faire venir à Mestalla jusqu’en 2027.

Corberan, 41 ans, a mené West Bromwich aux play-offs de Championship la saison dernière lors de sa deuxième année au club.

Avant-dernier de Liga, Valence reste sur cinq matches sans victoire en championnat, où il n’a plus gagné depuis le 23 novembre (face au Bétis Séville, 4-2). Valence disputera son prochain match le 3 janvier face au Real Madrid, une rencontre de la 12e journée de Liga qui avait été reportée en raison des inondations ayant touché la région de Valence et fait plus de 200 morts.