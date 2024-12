Après Mbaye Niang, le Wydad se sépare d’un autre joueur

Le Wydad Athletic Club a trouvé un accord avec son attaquant Chouaib Faidi pour une séparation à l’amiable avant l’ouverture du mercato hivernal, un jour après la résiliation du contrat de l’attaquant sénégalais Mbaye Niang.

Selon » le Site Info », le Wydad et Faidi ont conclu un accord à l’amiable pour signer la résiliation du contrat, après que l’attaquant soit sorti des plans de l’entraîneur Rhulani Mokwena, qui ne l’a pas aligné lors des matchs officiels cette saison.

En plus de Niang et Faidi, le Wydad envisage également de se séparer d’autres joueurs, soit en résiliant leurs contrats, soit en les transférant vers d’autres clubs. Parmi ces joueurs figurent Oussama Mahrous, Hicham Ait Brahim, Zakaria Ghailane et Mounir El Habbach.

L’entraîneur Mokwena a informé le directeur technique du club, Hassan Benabicha, de son souhait de réduire le nombre de joueurs dans l’équipe première pour laisser place à de nouvelles recrues durant le mercato hivernal.

Mokwena souhaite notamment recruter un avant-centre après le départ de Niang et l’indisponibilité du Brésilien Renan Viana, victime d’une rupture du ligament croisé qui le tiendra éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison.