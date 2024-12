C’est fini pour Ricardo Sa Pinto au Raja !

Ricardo Sa Pinto a accepté de mettre fin à son aventure au Raja de Casablanca. Lors d’une réunion tenue ce vendredi avec le président Adil Hala, il a été convenu que l’entraîneur portugais résilie son contrat, moyennant deux mois de salaires.

Lundi dernier, Sa Pinto avait réclamé cinq millions de dirhams, comme stipulé dans son contrat, pour quitter son poste. Avant de rejoindre le Raja, le Portugais avait en effet posé une condition: le club devra attendre l’année 2025 pour le limoger et lui payer, dans ce cas-là, deux mois de salaire. Au cas où il souhaite résilier son contrat dès maintenant, le Raja devra lui verser cinq millions de dirhams. Ce qui n’est pas envisageable actuellement vu la crise financière qui plombe le club.

Sa Pinto a décidé de quitter le navire après le match face à l’Union de Touarga, qui a eu lieu jeudi. Malgré la victoire, l’équipe a essuyé des critiques acerbes de la part des supporters qui ont quitté le stade immédiatement après le premier but de l’équipe adverse.

«Ce qui s’est passé aujourd’hui n’est pas normal. C’est la première fois que je le vis. Mon staff et moi n’avons plus les conditions pour poursuivre notre mission. Je ne peux pas réussir seul cette tâche. J’ai toujours voulu profiter avec les supporters. Je suis un entraîneur qui mérite le respect. Il sera tellement difficile pour moi de continuer», a confié le coach lors de la conférence de presse en marge de la rencontre.

Pour rappel, le Raja avait recruté en début de saison l’entraîneur bosnien Rusmir Cviko, dont le contrat a rapidement été rompu après deux défaites consécutives en championnat contre la Renaissance de Berkane et l’Ittihad de Tanger. Il avait été remplacé par Abdelkrim Jinani, qui avait réussi à enchaîner trois victoires consécutives, avant d’être à son tour remplacé par le Portugais Sá Pinto, qui, en dix matchs, a signé trois défaites, six nuls et deux victoires.

H.M.