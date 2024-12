Vincent Aboubakar vers le Wydad ? Le président de Besiktas répond

Après le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs 2025, plusieurs rumeurs ont circulé selon lesquelles le Camerounais Vincent Aboubakar, l’attaquant de Hatayspor, serait en passe de rejoindre le Wydad de Casablanca.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info, Levent Mıstıkoğlu, le président du club turc, s’est exprimé sur ces allégations. «Aboubakar a rejoint Hatayspor en prêt, en provenance de Besiktas. La décision d’un éventuel transfert revient donc à son club. Nous ne pouvons pas trancher au sujet de l’avenir de l’attaquant», a-t-il assuré.

Selon ces rumeurs, le WAC aurait déjà formulé une offre officielle pour s’attacher les services d’Aboubakar et aurait même entamé les négociations avec son agent. Les Rouge et Blanc, qui croiseront le fer en phase de groupes avec Manchester City, Juventus et à Al Ain, visent en effet à renforcer leur effectif afin d’être à la hauteur des espérances de leurs supporters.

