Hervé Penot, journaliste français du journal « L’Équipe », a affirmé que le sacre du Nigérian Ademola Lookman en tant que meilleur joueur africain de 2024 est amplement mérité, au vu de ses performances avec son équipe nationale et le club italien de l’Atalanta tout au long de l’année.

Dans des déclarations exclusives à « Le Site Info », Penot a souligné que Lookman a joué un rôle crucial dans l’accession du Nigeria à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire, en marquant des buts décisifs, ce qui l’a classé parmi les trois meilleurs joueurs de cette édition de la CAN.

Le journaliste, spécialiste du football africain, a ajouté qu’il « ne faut pas oublier sa contribution majeure au sacre historique de l’Atalanta en Ligue Europa. Il a inscrit un triplé en finale contre le Bayer Leverkusen, une équipe réputée invincible depuis longtemps, et il a également été décisif dans d’autres matchs à élimination directe, sans parler de la superbe saison qu’il a réalisée en Serie A. »

Concernant l’absence du Marocain Achraf Hakimi parmi les lauréats du Ballon d’Or africain, Penot a déclaré : « Hakimi a réalisé une saison remarquable avec le Paris Saint-Germain, mais je pense que la CAN ne lui a pas été favorable et n’a pas pesé en sa faveur dans la course au titre de joueur de l’année, surtout après l’élimination précoce du Maroc dans cette compétition. De plus, Hakimi a manqué un penalty crucial face à l’Afrique du Sud, un moment qui aurait pu changer le cours du match, permettre au Maroc de se qualifier et peut-être de remporter le titre. »

Penot a reconnu que tous les grands joueurs ont manqué des penalties au cours de leur carrière, mais a précisé que de tels détails pèsent lors du vote pour le meilleur joueur, surtout lorsque cela concerne un match décisif ayant entraîné l’élimination des Lions de l’Atlas.

Le journaliste a insisté sur le fait qu’Hakimi reste actuellement le meilleur arrière droit au monde et qu’il ne cesse de progresser avec le Paris Saint-Germain. Cependant, il a ajouté qu’un autre facteur ayant joué en faveur de Lookman est la différence de poste : Hakimi évolue en tant que défenseur, un poste qui ne facilite pas la concurrence avec un attaquant capable de marquer et de créer des buts en quantité, même si Hakimi possède un profil très offensif.

Hervé Penot a conclu en expliquant que Lookman a brillé tant en club qu’en sélection nationale de janvier à décembre. Il a toutefois salué la performance globale d’Hakimi cette année, tout en notant que ce dernier n’a pas connu de succès collectif avec l’équipe marocaine lors de la CAN. Par ailleurs, le Paris Saint-Germain traverse une période difficile en Ligue des Champions et fait face au risque d’une élimination précoce.

Enfin, Penot a rendu hommage au parcours d’Hakimi, rappelant qu’il a évolué dans des clubs prestigieux comme le Real Madrid, le Borussia Dortmund, l’Inter Milan et aujourd’hui le Paris Saint-Germain, des clubs plus renommés que ceux où a joué Lookman. Cependant, il a conclu en précisant : « Le prix récompense uniquement les performances des joueurs sur l’année 2024, une année où Lookman a connu un éclatant succès tant avec son club qu’avec son équipe nationale. »