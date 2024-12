Le Raja ne veut plus de Sa Pinto mais…

Les dirigeants du Raja de Casablanca veulent se séparer de Ricardo Sa Pinto après la défaite face à Mamelodi Sundowns, en marge de la 3ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Selon une source de Le Site info, le président Adil Hala tiendra une réunion avec l’entraîneur portugais dès son retour d’Afrique du Sud afin de négocier un départ à l’amiable et éviter de débourser cinq millions de dirhams. «Avant de rejoindre le Raja, le Portugais a posé une condition. Le club devra attendre l’année 2025 pour le limoger et lui payer, dans ce cas-là, deux mois de salaire. Au cas où il souhaite résilier son contrat dès maintenant, le Raja devra lui verser cinq millions de dirhams », apprend-t-on.

Pour éviter d’enfoncer le club davantage dans la crise, les dirigeants souhaitent proposer au Portugais trois mois de salaires afin de résilier son contrat immédiatement.

Pour rappel, le Raja avait recruté en début de saison l’entraîneur bosnien Rusmir Cviko, dont le contrat a rapidement été rompu après deux défaites consécutives en championnat contre la Renaissance de Berkane et l’Ittihad de Tanger. Il avait été remplacé par Abdelkrim Jinani, qui avait réussi à enchaîner trois victoires consécutives, avant d’être à son tour remplacé par le Portugais Sá Pinto, qui, en dix matchs, a signé trois défaites, six nuls et une victoire.

H.M.