Mondial 2030 et 2034: les candidatures présentées ce mercredi au congrès extraordinaire de la FIFA

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la Fédération internationale de football (FIFA), réuni mardi en visioconférence, a décidé de présenter l’ensemble des candidatures pour les éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de football au Congrès extraordinaire de l’instance, prévu mercredi également par visioconférence.

Au vu de l’analyse contenue dans les deux rapports d’évaluation des candidatures, il a été déterminé que l’ensemble des candidats dépassent les exigences minimums requises pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA et que « les candidatures seront par conséquent présentées au Congrès extraordinaire de la FIFA pour décision », indique l’instance du football mondial dans un communiqué à l’issue de cette réunion tenue en amont du Congrès extraordinaire.

Le Conseil de la FIFA a en outre été informé des conclusions du rapport de l’auditeur indépendant (BDO) pour chaque dossier de candidature, lesquelles “énoncent que les deux procédures de candidature ont été conduites avec objectivité, intégrité et transparence”, ajoute la même source.

Dans son rapport d’évaluation des candidatures, publié le 30 novembre, la FIFA a affirmé que la candidature conjointe du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030, unique dossier en lice, se caractérise par « sa qualité d’ensemble » et dépasse « les exigences minimales d’organisation » requises dans l’évaluation technique. Cette solidité se retrouve dans l’évaluation technique, qui porte aussi bien sur les infrastructures (sportives et autres) que sur le potentiel commercial, a-t-on expliqué.

La candidature propose un large choix de sites de grande qualité répartis à travers 17 villes hôtes aux profils variés. Elle associe des installations existantes, emblématiques et reconnues qui accueillent régulièrement les plus grands clubs du monde ainsi que des projets de modernisation (constructions et rénovations).

Les différentes propositions présentent toutes de sérieux arguments en termes d’héritage. Il ressort du rapport que si l’ampleur des projets de construction dans un délai de six ans nécessite un suivi rigoureux, voire, le cas échéant, des mesures de soutien, il convient de souligner l’existence de facteurs d’atténuation, comme le fait que plusieurs projets sont déjà lancés (notamment au Maroc, où plusieurs stades doivent être livrés pour la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2025), la qualité et l’exhaustivité des plans proposés et l’engagement autour de ces projets, qui témoigne d’un haut degré de confiance.

La candidature Maroc-Espagne-Portugal 2030 propose des options variées et intéressantes pour ses stades, qui sont au nombre de 20 : six au Maroc, trois au Portugal et 11 en Espagne. Cela dépasse les exigences minimales (14 stades) définies pour la Coupe du Monde 2030, ce qui offre suffisamment de flexibilité pour choisir des enceintes diversifiées et emblématiques dans les trois pays, souligne le rapport.

Le rapport note également que les stades de Santiago Bernabéu, à Madrid, Camp Nou, à Barcelone et le Grand Stade Hassan II de Casablanca ont été proposés pour le match d’ouverture et la finale.