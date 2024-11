Meilleur joueur africain: l’absence de Soufiane Rahimi de la shortlist fait réagir la Toile

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement révélé la liste des cinq finalistes nommés dans chaque catégorie masculine des CAF Awards 2024, dont l’international marocain Achraf Hakimi qui concourt pour le titre de meilleur joueur africain.

Outre le latéral droit de la sélection marocaine et du club français du Paris Saint-Germain, figurent parmi les prétendants au prestigieux titre de Joueur Africain de l’Année l’Ivoirien Simon Adingra (Brighton et Hove Albion), Serhou Guirassy (Guinée/Borussia Dortmund), Ademola Lookman (Nigeria/Atalanta) et Ronwen Williams (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns).

Toutefois, l’absence de Soufiane Rahimi de cette shortlist a provoqué une vive polémique parmi les supporters marocains. Surtout que l’attaquant d’Al Ain a signé des prestations exceptionnelles en 2024, que ce soit en club ou en sélection.

Soufiane Rahimi a en effet marqué 33 buts toutes compétitions confondues, dont 17 en Ligue des Champions AFC, contribuant ainsi au sacre de son équipe dans cette compétition. Il a également brillé lors des JO 2024 de Paris avec la sélection marocaine, terminant meilleur buteur du tournoi avec huit réalisations.

Rappelons que la cérémonie des CAF Awards 2024 se tiendra le 16 décembre à Marrakech.

H.M.