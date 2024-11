Hakim Ziyech sur « Call of Duty » pendant Gabon-Maroc (PHOTO)

Le joueur international marocain Hakim Ziyech a choisi de jouer à « Call of Duty » au moment où l’équipe nationale marocaine disputait son match contre le Gabon dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025.

Ziyech a publié sur son compte officiel Instagram une photo de lui tenant une manette Poga et jouant à « Call of Duty ». Pour ceux qui ne connaissent pas, Call of Duty est un célèbre jeu vidéo axé sur les combats armés. Le jeu vidéo a débuté sur PC avant de s’étendre aux consoles de jeux et aux portables.