Maroc-Lesotho: la billetterie est ouverte  

La FRMF a annoncé l’ouverture ce jeudi de la billetterie pour le match Maroc-Lesotho, prévu mardi prochain au stade d’honneur d’Oujda.

Le comité d’organisation a fixé les prix à 50 dirhams pour la catégorie II, 80 dirhams pour la catégorie I et 200 dirhams pour la premium.

Cette opération se fera à travers le portail électronique officiel de la FRMF. Les tickets seront retirés d’Oujda, de Berkane, de Rabat, de Casablanca, de Fès, de Meknès et de Taza. L’instance précise que les lieux de retrait des billets seront précisés sur le reçu d’achat, soulignant que les guichets seront ouverts de 9h à 13h et de 14h30 à 19h.

Rappelons que les Lions de l’Atlas croiseront le fer avec le Gabon et le Lesotho en marge des éliminatoires de la CAN 2025. Le premier match aura lieu à Franceville et le second à Oujda.

Le Maroc est leader de son groupe avec 12 points, alors que le Gabon occupe la deuxième place avec sept points devant la République centrafricaine (3 unités). Le Lesotho, déjà éliminé, est classé quatrième avec un seul point.

Pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN, le sélectionneur national Walid Regragui a fait appel à 26 joueurs.

H.M.