Ligue des champions féminine: l’AS FAR s’offre le TP Mazembe

L’AS FAR a enchaîné avec une deuxième victoire face aux Congolaises de TP Mazembe (3-1), en match de la 2-ème journée de la Ligue des Champions féminine de la CAF (Maroc-2024), disputé mardi au Stade El Abdi à El Jadida, portant son total en tête du groupe A à 6 points.

L’entame du match a été équilibrée entre les deux équipes à la recherche du moindre espace à exploiter sans concéder. La première occasion a été signée Doha El Madani sur coup franc à l’entrée de de la surface de réparation, dévié par le mur congolais.

Les Corbelles ont répondu sur une contre-attaque rapide sur le côté droit, bien négociée par les Militaires.

Les deux formations ont livré une bataille farouche au milieu de terrain. A la 12-ème minute, l’AS FAR s’est faite surprendre. Nkuadum Oyana a profité d’une mésentente dans la défense pour ouvrir le score.

Galvanisées après ce but, les Congolaises se sont libérées. Grâce à un jeu long et des passes dans le dos profitant à la vitesse Nkuadum Oyana et le grand gabarit de Kanjinga Nanguji, elles se sont procurées plusieurs occasions franches.

La VAR est intervenue à deux reprises lors de cette première période validant un but et annulant un autre pour les Congolaises.

Dès le coup d’envoi de la deuxième mi-temps, les « Zaâimates » ont repris les choses en main et de quelle manière ! Doha El Madani a égalisé à la 50-ème minute du jeu, avant que Sanna Mssoudy ne double la mise seulement deux minutes plus tard.

Meilleure joueuse du premier match face aux Aigles de la Médina, Mssoudy a couronné les multiples actions des « Noir, Rouge et Vert » en inscrivant un troisième but.

En revanche, les Congolaises n’avaient pas carrément lâché l’affaire. Elles ont obtenu un pénalty, validé par la VAR, dans les dernière minutes du match. L’héroïne de la soirée Khadija Er-Rmichi a gardé l’écart… (3-1): score final.

L’AS FAR a fait montre de patience négociant intelligemment la suite de la mi-temps face à un adversaire coriace.

L’équipe de la capitale disputera son troisième et ultime match de la phase de groupes, vendredi prochain, face à l’University of Western Cape d’Afrique du Sud.

