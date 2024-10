Nabila Rmili s’excuse auprès des supporters du Wydad et du Raja

Nabila Rmili, maire de la ville de Casablanca, a apporté de bonnes nouvelles aux supporters du Wydad et du Raja concernant les dernières mises à jour sur le complexe Mohammed V et la date de reprise de son activité.

Dans une intervention sur Radio Mars, Nabila Rmili a mentionné que le complexe Mohammed V sera de nouveau à la disposition du Raja et du Wydad dans les plus brefs délais. « Les choses vont dans la bonne direction, le Wydad et le Raja retrouveront bientôt leur stade. », a assuré Nabila Rmili, avant de présenter ses excuses aux supporters des deux équipes : « Nous renouvelons nos excuses aux supporters des deux équipes pour la fermeture du complexe Mohammed V, en vue de sa préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. »

Selon des sources proches du dossier, le complexe Mohammed V serait prêt d’ici janvier 2025, permettant au Wydad et au Raja d’y accueillir leurs adversaires à partir de février de la même année.