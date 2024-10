L’international marocain Bilal El Khannouss a inscrit ce mercredi son premier but sous les couleurs de Leicester en Coupe face à Manchester United. Ce but n’a malheureusement pas suffi à Leicester pour remporter le match perdu finalement face aux mancuniens sur le score de cinq but à deux.

Bilal El Khannouss what a fantastic goal against Manchester United!! 😍🔵pic.twitter.com/O8Tzgg6RdH — Lionstalk (@lions_talk_) October 30, 2024