Le Raja annonce une bonne nouvelle à ses supporters

Le Raja de Casablanca a annoncé qu’Anas Zniti s’est rétabli de sa blessure et a repris les entraînements collectifs.

Sur sa page officielle, le club a posté une photo du gardien de but et a écrit : «Notre capitaine est de retour aux entraînements», au grand bonheur des supporters.

Anas Zniti avait contracté une blessure à l’épaule droite lors du match face à la Jeunesse Sportive de Soualem, en marge de la 6ème journée de la Botola. Le gardien de but, qui a dû se soumettre à un programme spécialisé de soins, a manqué les matchs face à l’AS FAR et au MAS et a été remplacé par El Mehdi Lahrari. Celui-ci a rejoint le Raja lors du dernier mercato estival en provenance de Mohammedia.

Rappelons que les Verts croiseront le fer avec le CODM samedi prochain, en marge de la 9ème journée de la Botola.

H.M