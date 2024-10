Achraf Hakimi fait la couverture d’un prestigieux magazine italien (PHOTOS)

Achraf Hakimi fait la couverture du prestigieux magazine GQ Italia qui célèbre son 25ème anniversaire. L’international marocain incarne en effet l’élégance et la confiance qui font de lui non seulement un pilier sur le terrain, mais également une icône de mode.

Le magazine italien a consacré un dossier pour Achraf Hakimi, où il revient sur ses débuts en Espagne et son parcours exceptionnel au sein de plusieurs géants d’Europe dont le Real Madrid, le Borussia Dortmund, l’Inter Milan et le PSG. Dans une interview, le défenseur met également l’accent sur l’importante de la discipline dans le football et s’exprime sur son amour pour le Maroc. «La culture de mon pays natal est riche. Malheureusement, beaucoup ne la connaissent pas. Chaque jour, j’y découvre quelque chose de surprenant», a-t-il assuré.

Hakimi s’est également exprimé sur la discrimination raciale dont sont victimes certains joueurs. «Je n’ai pas été insulté directement. Mais si vous vous installez à côté de quelqu’un et que celui-ci se lève, les mots, parfois, ne sont pas nécessaires pour comprendre», a-t-il confié.

Aujourd’hui, le défenseur, avec son charisme naturel et son goût pour la mode, attire les grandes marques et inspire les jeunes fans à travers le monde. En tant que footballeur, Hakimi est décrit comme un joueur polyvalent et dynamique, connu pour sa vitesse, sa technique et sa capacité de créer des occasions de but.

H.M.