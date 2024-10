Raja-AS FAR: mauvaise nouvelle pour les Militaires  

L’AS FAR a annoncé que Rabie Hrimate sera absent ce mardi lors du choc face au Raja de Casablanca, en marge de la 7ème journée de la Botola.

Sur sa page officielle, le club a indiqué que son capitaine sera indisponible à cause de la blessure contractée face au FUS. «Hrimate souffre en effet d’une lésion musculaire. Il recevra les soins nécessaires et devrait être prêt pour le match comptant pour la 8ème journée de la Botola», assure l’AS FAR.

Les Militaires tiennent à conforter leur position en tête du classement et chercheront à imposer leur rythme dans ce match décisif. Pour ce choc, les observateurs s’attendent donc à un duel tactique entre l’entraîneur du Raja et celui des FAR, avec certains ajustements pour dominer la rencontre.

Le coup d’envoi du match, prévu au stade Larbi Zaouli, sera donné à 20 heures. Il sera retransmis sur Arryadia HD.

