Al Hilal: Neymar est (enfin) de retour

Par LeSiteinfo avec MAP

Après plus d’un an d’absence des terrains à cause d’une grave blessure, l’international brésilien Neymar a rejoué lundi soir, lors du match de Ligue des champions asiatique remporté par son club saoudien d’Al-Hilal à Al-Aïn, aux Emirats arabes unis (5-4).

Neymar, 32 ans, s’était blessé au ligament croisé et au ménisque le 17 octobre 2023 avec le Brésil en match des qualifications pour le Mondial-2026 contre l’Uruguay.

« Nous devons nous servir de ces matches pour le préparer, c’est la seule façon de ramener au plus haut niveau un de nos joueurs importants », a indiqué l’entraîneur portugais d’Al-Hilal, Jorge Jesus.

La Confédération brésilienne de football s’est félicitée du retour du meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (79 buts en 128 sélections, soit deux de plus que Pelé).

L’international brésilien dit s’être fixé plusieurs objectifs jusqu’à la Coupe du monde 2026 au Mexique, Canada et États-Unis. Les prochains matches des quintuples champions du monde en éliminatoires sont programmés en novembre.

S.L.