Al Ain-Al Hilal : revivez le hat-trick de Soufiane Rahimi (VIDEO)

Soufiane Rahimi a livré une prestation exceptionnelle ce lundi face à Al Hilal, en Ligue des champions d’Asie.

L’international marocain, qui a inscrit un hat-trick lors de cette rencontre, a d’ailleurs obtenu la meilleure note (9,9) par le site spécialisé en statistiques Sofascore malgré la défaite d’Al Ain sur le score de 5 à 4.

Connu pour sa rapidité, sa technique exceptionnelle et son flair devant le but, Rahimi a perturbé la défense d’Al Hilal pendant les 90 minutes de jeu. Sa capacité à dribbler dans les petits espaces et à créer des opportunités offensives a en effet mis sous pression les défenseurs adverses.

A noter que les buts de Soufiane Rahimi ont été inscrits à la 39ème, 67ème et 90+6ème minute de jeu. Suite à cette défaite, Al Ain est 11ème du classement avec un point au compteur tandis qu’Al Hilal, suite à trois victoires en autant de matchs, est leader avec neuf unités.

H.M.