Ce que l’on sait sur l’état de santé de Yassine Bounou

Christophe Baudot, le médecin de la sélection nationale, s’est confié sur l’état de santé de Yassine Bounou qui a dû manquer le second match du Maroc face à la Centrafrique en marge des éliminatoires de la CAN 2025.

Contacté par Le Site info, le médecin a indiqué que l’état de santé du gardien de but est stable et ne suscite pas d’inquiétude, précisant qu’il entamera un programme de soins en Arabie Saoudite et sera assisté par le staff médical d’Al Hilal.

«Il a éprouvé une douleur musculaire lors de la première rencontre et a laissé sa place à Munir Mohamedi. Après avoir subi les examens nécessaires, Bounou a décidé de s’envoler en Arabie Saoudite pour recevoir les soins appropriés», a précisé Baudot.

Rappelons par ailleurs que la sélection marocaine de football a pris le meilleur sur son homologue centrafricaine par 4 buts à 0, mardi soir au stade d’Honneur d’Oujda, en match de la 4è journée du groupe B des éliminatoires africaines de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025).

Les buts du Maroc ont été marqués par Eliesse Ben Seghir (34è, 37è), Youssef En-Nesyri (50è, s.p.) et Abdessamad Ezzalzouli (65è). Pour le compte du même groupe, le Gabon a battu plus tôt le Lesotho par 2 buts à 0.

À l’issue de cette journée, le Maroc conforte sa place en tête du groupe B avec 12 points obtenus en quatre victoires, devançant le Gabon qui compte 7 unités. La Centrafrique est troisième avec 3 points, alors que le Lesotho ferme la marche avec un seul point.

H.M.