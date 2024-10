Vers la délocalisation du CHAN 2024 au Maroc ?

Des rumeurs circulent récemment selon lesquelles le CHAN 2024 serait délocalisé au Maroc ou en Afrique du Sud vu que le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda seraient incapables d’organiser le tournoi en février 2025.

Contacté par Le Site info, une source responsable au sein de la CAF a balayé ces rumeurs d’un revers de main. «Un comité de l’instance africaine a effectué une visite dans les pays hôtes pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux dans les stades, les terrains d’entraînement, les hôtels et dans d’autres infrastructures. Certains points négatifs ont été soulevés», assure notre source.

Et d’ajouter que les travaux de réaménagement des stades de Kasarani et de Nyayo, à Nairobi, avancent lentement. «La pelouse, les vestiaires, la salle des arbitres et les tourniquets ne sont pas encore prêts », apprend-t-on. Mais le retard au niveau des travaux ne signifie pas que le CHAN sera délocalisé.

Rappelons que les équipes du Maroc, de la Tunisie et de la Libye se sont qualifiées d’office à la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN), qui se tiendra du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF), au Caire, en marge du tirage au sort de cette compétition.

Les qualifications se dérouleront sur deux tours en matchs aller-retour à élimination directe. Le premier tour se jouera du 25 au 27 octobre et du 1er au 3 novembre 2024, tandis que le second tour aura lieu du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024.

L’équipe nationale marocaine des joueurs locaux a été sacrée à deux reprises en 2018 et 2020, aux côtés de la RD Congo, qui a remporté le titre en 2009 et 2016, tandis que la Tunisie a été sacrée en 2011 et La Libye en 2014. Le titre de l’édition de 2022 est revenu au Sénégal.

