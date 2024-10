Calendrier insoutenable des matchs : une plainte déposée contre la FIFA

Par LeSiteinfo avec MAP

Les syndicats de joueurs et les ligues nationales européennes, représentés par ‘’FIFPRO Europe’’ et ‘’European Leagues’’, ainsi que La Liga, ont déposé, lundi à Bruxelles, une plainte auprès de la Commission européenne contre la FIFA pour protester contre l’imposition d’un calendrier ‘’insoutenable’’ des matches.

La plainte intervient ‘’alors que les footballeurs expriment publiquement leur inquiétude quant à l’impact d’un calendrier de football insoutenable sur leur santé, leur bien-être et leur longévité professionnelle’’, explique FIFPRO dans un communiqué.

Selon les syndicats de joueurs et les ligues européennes, ce rythme ‘’menace également la durabilité et la stabilité économique et sociale d’importantes compétitions nationales appréciées depuis des générations par les supporters en Europe et dans le monde entier’’.

Ils estiment que l’imposition par la FIFA de décisions sur le calendrier international constitue ‘’un abus de position dominante et viole le droit de l’Union européenne’’.

‘’La FIFA a des rôles contradictoires en tant qu’instance dirigeante et organisatrice de compétitions, ce qui entraîne un conflit d’intérêts’’, souligne-t-on, pointant ‘’l’absence de procédure régulière et d’engagement significatif’’ de la FIFA avec les joueurs et les ligues sur les questions liées au calendrier.

D’après eux, les règles et le comportement de la FIFA sont ‘’loin d’être conformes à la législation européenne et nuisent aux intérêts économiques des ligues nationales ainsi qu’à la santé et à la sécurité des joueurs de football européens’’.

Un recours juridique auprès de la Commission européenne est devenu dès lors, soulignent-ils, une ‘’mesure nécessaire’’ pour sauvegarder le secteur du football européen, qui est une ‘’puissance mondiale’’ dans le domaine de la culture et du divertissement.