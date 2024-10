Centrafrique-Maroc: les Lions peaufinent les derniers détails

La sélection nationale s’est entraînée, dimanche, au centre fédéral de formation de football à Saidia en prévision du match Centrafrique-Maroc, comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2025. Cette séance a été consacrée à la récupération physique et au décrassage.

Selon la FRMF, les Lions de l’Atlas effectueront un nouvel entraînement ce lundi à partir de 17 heures, précisant que les 15 premières minutes seront ouvertes aux médias pour la prise de photos.

A noter que suite à la blessure du gardien de but des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, Walid Regragui a convoqué Mehdi Miftah, le portier de la RSB.

Rappelons que la sélection nationale a largement battu son homologue centrafricaine par 5 buts à 0, samedi soir au stade d’Honneur d’Oujda, en match de la 3è journée du groupe B des éliminatoires africaines de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Les buts de la rencontre ont été marqués par Abdessamad Ezzalzouli (18è), Azzeddine Ounahi (38è, 45+2è), Achraf Hakimi (45è) et Soufiane Rahimi (71è, s.p). Les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN-2025 en tant que pays hôte, ont consolidé leur place en tête du groupe B avec 9 points après leur succès aux dépens du Gabon (4-1) et du Lesotho (1-0) lors des 1ère et 2è journées.

La République centrafricaine occupe la troisième place avec 3 unités, engrangées en une victoire face au Lesotho (3-1) et une défaite face au Gabon (0-2).

H.M.