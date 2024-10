Sanction contre Mehdi Benatia: l’OM brise le silence

Après avoir critiqué l’arbitrage du match OM-OL, Mehdi Benatia a écopé de six matches de suspension, dont trois avec sursis.

La commission de discipline de la LFP (Ligue de Football Professionnel) a fait réagir l’Olympique de Marseille qui a tenu à défendre son conseiller. «Le club est en profond désaccord avec cette décision et trouve totalement disproportionné le traitement dont fait l’objet son conseiller sportif alors qu’il ne s’est rendu coupable ni d’insulte, ni de menace vis-à-vis du corps arbitral officiant lors de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais, le 22 septembre dernier», s’est insurgé l’OM dans un communiqué.

«Cette décision est d’autant plus surprenante et incompréhensible qu’elle n’est pas cohérente, ni équilibrée au regard de situations ou évènements similaires survenus récemment ou dans un passé plus lointain pour lesquels la commission a statué», a-t-il souligné.

L’OM assure également que le club continuera de faire entendre sa voix à chaque fois qu’il l’estimera nécessaire.

Rappelons qu’après la victoire de l’OM face à l’OL, Mehdi Benatia s’en était pris à Benoît Bastien, l’arbitre de la rencontre.

Dans une déclaration à la presse, le dirigeant avait affirmé : « Tu gagnes dans un stade compliqué comme celui-ci, l’adversaire qu’on a trouvé aujourd’hui, M. Bastien… […] C’est bien que ça se soit fini comme ça, mais c’est grave. Il y a trop de choses qu’on ne peut pas laisser passer, que ce soit moi ou le président. Il y a trop de choses douteuses en première période. On regarde ce qui se passe, M. Bastien, Lyon-Marseille, je n’étais pas bien déjà… L’année dernière je m’en rappelle encore, regardez les épisodes. Je n’invente rien. Je regarde les images comme tout le monde. Pourquoi on est préoccupés toute la semaine quand on voit que c’est M. Bastien qui va arbitrer ? »

Suite à ces accusations, la commission de discipline a été saisie par Patrick Anton, le président du Conseil national de l’Ethique. Contacté par l’Equipe, Anton a indiqué que ces propos relèvent d’une «théorie complotiste». Qualifiant l’attitude de Benatia d’agressive, le président a assuré que ces propos visent à mettre la pression sur les arbitres.

«On considère que c’est une colère calculée, maîtrisée. Sinon, il aurait tenu des propos injurieux… Cette attitude est inadmissible de la part d’un dirigeant. Son comportement est grave et sanctionnable», s’est insurgé Anton.

