Lions de l’Atlas. Absence de Youssef Belammari : Walid Regragui s’explique

Le sélectionneur national Walid Regragui a expliqué les raisons principales derrière l’absence du talentueux joueur du Raja, Youssef Belammari de la liste des joueurs convoqués pour les deux matches contre la République Centrafricaine les 12 et 15 octobre 2024 à Oujda.

Regragui a affirmé que l’absence de Belammari ne signifie pas qu’il ne fait pas partie de ses plans, précisant qu’il le suit depuis un certain temps, notamment depuis l’année dernière.

« Je suis Belammari depuis plus d’un an. Le joueur a changé de poste, passant de milieu de terrain à arrière gauche, un nouveau rôle pour lui dans lequel il a montré de bonnes performances », a déclaré Regragui.

Il a également souligné que Belammari et d’autres joueurs auront leur chance à l’avenir, affirmant qu’il n’y a pas de distinction entre les joueurs locaux et les professionnels, car pour lui, ce sont tous des joueurs marocains, et que la contribution et le rendement sont les principaux critères qui détermineront leur présence en sélection nationale.

Belammari a réalisé de grandes performances avec le Raja, étant l’un des contributeurs clés au succès du club dans la conquête des titres de la Botola Pro et de la Coupe du Trône.

À noter que la liste de l’équipe nationale comprend également des joueurs de la Botola, à savoir le Wydadi Jamal Harkass et le gardien Salah Eddine Chihab, qui réalise de bonnes performances avec le MAS.