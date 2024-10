Absence de Hakim Ziyech: Walid Regragui s’explique

Hakim Ziyech n’est pas convoqué à la double confrontation du Maroc face à la République Centrafricaine, en marge de la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Lors de la conférence de presse tenue ce jeudi, Walid Regragui a indiqué que le joueur de Galatasaray s’est blessé lors du match des Lions de l’Atlas face au Lesotho et n’a plus joué depuis. «Il a reçu les soins appropriés et vient de reprendre les entraînements avec son équipe», a précisé le sélectionneur national.

C’est le cas également de Brahim Diaz qui, blessé, avec le Real Madrid, ne fera pas son retour de si tôt. «Sa présence lors du prochain rassemblement prévu en nombre n’est pas non plus certaine. Nous sommes en contact avec les médecins du Real Madrid pour suivre de près l’évolution de son état de santé», affirme Regragui.

Rappelons que Walid Regragui a dévoilé, ce jeudi, la liste des 25 joueurs retenus pour disputer les deux prochains matchs face à la République centrafricaine, respectivement, les 12 et 15 octobre au stade d’Honneur à Oujda.

Gardiens de but : Munir El Kajoui (RS Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal FC/Arabie Saoudite), Salaheddine Chihab (Maghreb Fès).

Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris SG/France), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Noussair Mazraoui (Manchester United/Angleterre), Abdelkabir Abqar (Deportivo Alaves/Espagne), Nayef Aguerd (Real Sociedad/Espagne), Adam Aznou (Bayern Munich/Allemagne), Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennais/France), Jamal Harkass (Wydad Casablanca).

Milieux de terrain : Sofyan Amrabat (Fenerbahçe/Turquie), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-Bas), Bilal El Khannous (Leicester City/Angleterre), Oussama Targhaline (Le Havre/France), Azzeddine Ounahi (Panathinaikos/Grèce), Reda Belahyane (Hellas Vérone/Italie).

Attaquants : Ilias Akhomach (Villareal CF/Espagne), Amine Adli (Leverkusen/Allemagne), Soufiane Rahimi (Al Ain/Emirats Arabes Unis), Ayoub El Kaabi (Olympiacos/Grèce), Youssef En-nesyri (Fenerbahçe/Turquie), Iliesse Ben Seghir (AS Monaco/France), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne), Osame Sahraoui (Lille/France).

