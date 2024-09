Bonne nouvelle concernant Noussair Mazraoui

Erik Ten Hag a rassuré les fans de Noussair Mazraoui. Lors de la conférence de presse précédant le match face à Barnsley, en marge de la 3ème journée de la League Cup, l’entraîneur de Manchester United a indiqué que l’international marocain est prêt à participer à la rencontre.

Noussair Mazraoui s’était en effet blessé samedi, face à Southampthon et a dû quitter la pelouse à la 74ème minute de jeu après avoir livré une prestation exceptionnelle. La blessure du joueur avait inquiété les supporters des Lions de l’Atlas, d’autant plus que Hakim Ziyech et Brahim Diaz sont également indisponibles pour la même raison.

Walid Regragui pourra donc compter sur Noussair Mazraoui lors des deux prochains matchs de la sélection nationale face à la Centrafrique, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025.

Rappelons que l’international marocain a signé pour Manchester United, en provenance du Bayern Munich. Le défenseur marocain a signé pour les « red devils » jusqu’à juin 2028, avec l’option de prolonger le contrat pour une année supplémentaire, a indiqué le club. « C’est un sentiment incroyable d’être un joueur de Manchester United », a dit Mazraoui, ajoutant qu’il rejoint le club « à un moment passionnant ».

« Tous ceux à qui j’ai parlé ont la même ambition de remporter des trophées et je peux sentir la détermination pour y parvenir », a dit l’international marocain. Pour sa part, Dan Ashworth, directeur sportif de Manchester United, a loué les qualités du joueur marocain, « un défenseur dynamique et offensif qui peut jouer à la fois sur le côté droit et gauche de la défense ». L’expérience et la polyvalence de Mazraoui feront de lui « un excellent atout pour notre équipe », a-t-il dit.

H.M.