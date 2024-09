Adil Hala, président du Raja : « Je suis convaincu que nous atteindrons les résultats escomptés »

Fraichement élu président du Raja de Casablanca, Adil Hala a déclaré jeudi soir que de grands défis attendent la direction du Raja pour préserver les acquis de la saison passée et réaliser davantage de succès et de réalisations.

Dans une déclaration exclusive à Le Site Info, Hala a précisé qu’il travaillera avec les mêmes membres du bureau qui étaient présents la saison dernière pour appliquer le programme de développement du club.

« Nous sommes conscients que la responsabilité est très grande, peut-être même plus importante que la saison passée, mais je suis convaincu que nous atteindrons les résultats escomptés grâce à l’effort collectif de tout le monde. Je souhaite remercier les membres présents lors de l’assemblée générale qui ont placé leur confiance en notre liste, et je leur promets que nous serons à la hauteur de cette confiance. »

Le président du Raja a précisé que « la continuité du bureau directeur actuel est intervenue à un moment crucial pour montrer que l’institution du Raja est stable et que nous continuerons à travailler sur le programme que nous avons commencé à mettre en œuvre la saison dernière. »

Concernant les litiges et la sanction d’interdiction de recrutement, Hala a déclaré : « Nous avons fait des progrès importants à ce sujet, et je tiens à rassurer les supporters du Raja que nous lèverons l’interdiction de recrutement dans les délais impartis. »

Le Raja doit régler un montant de 110 millions de dirhams pour lever l’interdiction de recrutement, sachant qu’il a déjà payé une grande partie pour résoudre plusieurs litiges qui ont conduit à cette sanction, dans le cadre d’accords avec plusieurs anciens joueurs tels que Mouhcine Metouali, Hamid Ahadad, Mohamed Nahiri, Abdeljalil Jbira et Omar El Arjoune.

Hala a salué la qualité des échanges et des discussions avec les membres lors de l’assemblée générale, qui s’est terminée tard dans la soirée de jeudi, soulignant que les assemblées générales du Raja se déroulent toujours dans une atmosphère saine et démocratique, caractérisée par un débat sérieux et constructif.