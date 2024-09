El Amine Irrou partage sa vision pour l’avenir du padel au Maroc

El Amine Irrou, figure emblématique du padel au Maroc, a récemment organisé un tournoi P100 au Club Atlantique les 7 et 8 septembre. En tant qu’administrateur de Padel Active Game (PAG), une communauté de plusieurs milliers de joueurs passionnés, il partage ses défis, ses succès, et sa vision pour l’avenir du padel au Maroc. Dans cet entretien, il nous parle des coulisses de l’organisation de tournois et de ses projets pour faire grandir ce sport en pleine expansion.

Quels ont été les principaux défis rencontrés lors de l’organisation du tournoi de padel ?

L’organisation du tournoi a été marquée par un défi majeur : le choix du timing. Le tournoi a coïncidé avec d’autres événements similaires, ce qui a rendu la tâche complexe en dispersant les joueurs et en compliquant le remplissage des inscriptions. Néanmoins, ce défi a été perçu comme une opportunité pour démontrer la capacité du PAG à attirer des participants malgré la concurrence. Grâce à un engagement et une passion sans faille, nous avons réussi à remplir le tableau des participants en moins de 72 heures, ce qui souligne l’attrait croissant du padel dans notre communauté.

Quelles ont été les réactions des participants et du public ?

Les réactions ont été extrêmement positives. Les participants ont particulièrement apprécié la communication préalable des horaires, ce qui a facilité leur organisation. L’accueil chaleureux et professionnel, ainsi que la présence constante du directeur du tournoi et du juge arbitre de la Fédération Royale Marocaine de Tennis, ont assuré le bon déroulement des matchs. Le public, quant à lui, a été captivé par l’intensité des rencontres, faisant de cet événement un moment mémorable pour tous.

Y a-t-il eu des moments forts ou des matchs particulièrement mémorables ?

L’un des moments forts a été la victoire d’Omar Elallami, frère de Malak Elallami, vainqueur de l’US Open Juniors en double. Son équipe a remporté le tournoi P100, ajoutant prestige et excitation à l’événement. Malgré une météo capricieuse avec une pluie inattendue, les joueurs ont montré une détermination remarquable, ce qui a rendu le tournoi encore plus inoubliable.

Comment évaluez-vous l’engouement pour le padel au Maroc ces dernières années ?

L’engouement pour le padel au Maroc est palpable. En tant que gestionnaire de la communauté PAG à Casablanca, je constate une augmentation continue du nombre de joueurs. Les clubs de padel se multiplient, et même certains terrains de tennis sont transformés pour répondre à la demande croissante. Cette expansion s’accompagne d’une diversité accrue avec des initiatives spécifiques pour différents groupes d’âge, témoignant de l’inclusivité de ce sport.

Quels sont les principaux obstacles à la croissance du padel au Maroc ?

Même si je suis un éternel optimiste, des obstacles subsistent, comme le coût élevé des réservations de terrains et d’équipements, ce qui limite l’accès pour certains. De plus, la faible médiatisation du padel reste un frein à sa visibilité. Cependant, je suis convaincu que ces défis seront surmontés grâce à la croissance des infrastructures et à l’intérêt grandissant des joueurs.

Comment voyez-vous l’avenir du padel au Maroc dans les prochaines années ?

L’avenir du padel au Maroc est prometteur. Avec le soutien actif de la Fédération Royale Marocaine de Tennis, la création d’académies pour jeunes talents, l’arrivée de coachs internationaux et la participation de joueurs de haut niveau, le padel marocain est sur la voie de la professionnalisation. Nous espérons voir ce sport devenir une discipline reconnue et prisée, attirant de plus en plus de passionnés et de spectateurs.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans ce sport ?

Je leur dirais de se lancer sans hésitation. Le padel est accessible à tous, même sans expérience en tennis, et offre une pratique ludique et sociale qui enrichit la vie des joueurs. Il ne faut pas craindre les débuts ; la persévérance et la régularité sont les clés du succès. Profitez des interactions sociales et des bienfaits pour la santé que le padel peut offrir.

Quels sont vos objectifs à long terme pour le Padel Active Game et vos collaborations avec la Fédération Royale Marocaine de Tennis ?

Nos objectifs sont ambitieux : rendre le padel accessible à un large public, organiser des tournois professionnels, et renforcer notre partenariat avec la fédération pour promouvoir ce sport. Nous souhaitons également développer des programmes de formation pour les jeunes talents et introduire des innovations dans l’organisation des tournois.

Quelle est l’importance de l’appui de la Fédération Royale Marocaine de Tennis pour le développement des tournois ?

L’appui de la fédération est essentiel pour structurer les compétitions, soutenir la formation des joueurs, et accroître la visibilité du padel. Ce soutien nous permet de préparer les joueurs pour des compétitions internationales, et avec un peu de chance, pour une future participation aux Jeux Olympiques.

Avez-vous des projets futurs que vous pouvez partager avec nous ?

Nous travaillons sur un calendrier annuel de tournois pour augmenter la visibilité du padel et offrir plus d’opportunités de compétition. D’autres projets sont en préparation, et nous sommes impatients de les partager prochainement avec la communauté.

Comment comptez-vous impliquer davantage la communauté dans vos prochains événements ?

Padel Active Game a toujours été une plateforme pour les passionnés de padel, et nous restons ouverts à toutes les initiatives qui contribuent à la croissance de ce sport. Notre porte est ouverte pour toute idée ou collaboration qui fera avancer le padel ensemble.

Avec une vision claire et des objectifs ambitieux, El Amine Irrou continue de promouvoir le padel au Maroc, en faisant grandir la communauté Padel Active Game et en s’assurant que ce sport trouve une place de choix dans le paysage sportif marocain.