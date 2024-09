Botola : Election d’un nouveau bureau dirigeant au Moghreb de Tétouan

Le Club du Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) a tenu, dimanche soir, son assemblée générale ordinaire au titre de la saison 2023-2024, durant laquelle un nouveau bureau dirigeant a été élu.

Le nouveau bureau dirigeant, présidé par Youssef Azeroual, a été élu pour un mandat de quatre ans à la majorité absolue lors de la deuxième session de l’assemblée générale ordinaire, après que la première session, prévue le 23 août dernier, ait été ajournée en raison d’un quorum insuffisant.

La liste unique, présentée dans les délais légaux, comprend Zohair Rekkani en tant que premier vice-président et porte-parole officiel du club, Saad Sahli, en tant que deuxième vice-président, Mohamed Bennouna en tant que secrétaire général, Abdellah Benmakhlouf en tant que vice-secrétaire général, Jawad El Oudati comme trésorier et Yassine Ait Slimane comme vice-trésorier, en plus d’Amine Boulaich, de Mustapha Bouchiti et d’Ahmed Belhaddad en tant que conseillers.

A noter que Youssef Azeroual avait déjà présidé la commission provisoire chargée de la gestion du MAT la saison dernière et avait assumé des responsabilités au sein des précédents bureaux dirigeants du club.

L’assemblée générale a également approuvé l’adhésion de 23 nouveaux membres, portant ainsi le nombre total à 85.