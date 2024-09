Un ex-joueur du Wydad souffre en silence

La situation de Bobley Anderson, international ivoirien et ex joueur du Wydad, s’est détériorée ces derniers jours, selon les informations relayées par la télévision locale.

Anderson souffre depuis environ sept ans d’une maladie mentale. Il avait été aperçu il y a quelques années dans une vidéo où il vivait dans la rue en France, avant d’être rapatrié dans son pays d’origine. Le Site Info a contacté Désiré Oko, ami d’enfance de Bobley et ancien coéquipier au sein du club de l’Académie Amadou Diallo en Côte d’Ivoire, qui a fourni des détails choquants sur la vie quotidienne de l’ancien joueur du Wydad.

Désiré a indiqué qu’Anderson est atteint d’une maladie mentale non traitée à ce jour. Il a perdu beaucoup de poids, souffre de maladies de la peau et passe des semaines entières à dormir dans la rue.

« Sa situation est extrêmement douloureuse. Nous avons joué ensemble à l’Académie Amadou Diallo, ses rêves et ambitions étaient énormes. Il avait un talent exceptionnel, a intégré l’équipe nationale ivoirienne jeune et a joué brièvement aux côtés de Didier Drogba, Yaya Touré, Didier Zokora et d’autres grands noms», a déclaré Désiré.

L’ami d’Anderson a révélé que ce dernier avait été exploité par certains agents de joueurs après son départ du club espagnol de Málaga. Ils l’avaient attiré avec la promesse de le transférer dans un grand club français, pour finalement le faire jouer pour Châteauroux puis plus tard en National 2, une division amateur.

« Il ne réagit pas quand on lui parle ou lorsqu’on lui pose une question, il ne comprend pas ce qu’on lui demande. Sa famille l’a placé dans un centre gouvernemental spécialisé pour son traitement, mais il a fugué à plusieurs reprises. Il s’est habitué à la vie de rue et vit grâce à la générosité des passants, qui lui donnent à manger et un peu d’argent. »

Désiré a lancé un appel à la Fédération Ivoirienne de Football pour aider Anderson et financer son traitement. Il a ajouté : « Je demande également au Wydad d’intervenir pour aider Anderson, qui a porté les couleurs de l’équipe il y a quelques années. »

Anderson a joué au Wydad lors de la saison 2012-2013 sous la présidence de Abdelilah Akram. La saison suivante, il a été transféré à Málaga pour un million d’euros, avant d’être prêté à Zulte Waregem en Belgique puis à Alcorcón en Espagne. Il a terminé sa carrière en France en 2017.