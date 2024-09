Jeux Paralympiques: la Marocaine Youssra Karim s’offre la médaille d’argent (lancer de disque)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Marocaine Youssra Karim s’est adjugée la médaille d’argent du lancer de disque (F41), mercredi lors des compétitions de para-athlétisme des Jeux Paralympiques (Paris-2024).

L’athlète marocaine a occupé la deuxième place de ce concours en réalisant un lancer à 36.46 m. Le titre paralympique a été décroché par la Tunisienne Raoua Tlili (36.55 m), alors que le bronze est revenu à l’Équatorienne Estefany Gisela Lopez Macas (30.89 m).

L’autre marocaine engagée dans cette épreuve, Hayat El Garaa, s’est contentée de la quatrième place (29.74 m).

Dans une déclaration à la presse, Youssra Karim a fait part de sa joie d’être sacrée vice-championne paralympique du lancer de disque, même si elle visait l’or, vu les préparatifs intenses qu’elle a menés en prévision des Jeux paralympiques de Paris.

Elle a fait savoir, dans ce sens, que la concurrence a été ardue et le niveau très élevé lors de cette compétition.

Il s’agit de la 7è médaille (3 en argent et 4 en bronze) remportée par les athlètes marocains aux Jeux paralympiques de Paris. Les médailles d’argent ont été enlevées par Fatima Zahra El Idrissi sur le 1500 m (T13) et Abdelilah Gani au lancer du poids (F53), alors que les médailles de bronze ont été remportées par Saida Amoudi au lancer de poids (F34), Aymane El Haddaoui dans le concours du 100 m (T47), Ayoub Adouich (-63 kg/K44) et Rajae Akermach (+65 kg/K44) en para-taekwondo.

S.L.