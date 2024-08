Ligue 1: le PSG s’offre un milieu de terrain

Par LeSiteinfo avec MAP

Le jeune milieu offensif français, Désiré Doué s’est engagé, pour 5 ans, avec le Paris Saint-Germain en provenance de Rennes, a annoncé, samedi, le club champion de France.

Agé de 19 ans, finaliste des Jeux Olympiques (Paris-2024), Doué est le cinquième renfort parisien de l’été après le milieu brésilien Gabriel Moscardo, le gardien russe Matvey Safonov, le milieu portugais Joao Neves et le défenseur central équatorien Willian Pacho.

Dribbleur et évoluant le plus souvent côté gauche, le milieu, qui était sous contrat avec Rennes jusqu’en 2026 et était également courtisé par le Bayern Munich, a effectué ses débuts professionnels en 2022.

International espoirs depuis fin 2023, il a fait partie du groupe de Thierry Henry aux JO et a marqué un but durant le tournoi.

S.L