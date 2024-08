Mercato : le Wydad s’intéresse à Percy Tau

Le nom de l’ailier sud-africain Percy Tau a été associé au Wydad Athletic Club (WAC) ces derniers temps, en raison de la possibilité que le joueur quitte le club d’Al Ahly, dont le contrat est encore valable jusqu’à l’été 2025.

Une source a déclaré au Site Info que le Wydad suivait la situation du joueur depuis un certain temps. Cependant, avec l’arrivée de Rulani Mokwena et la présidence du club par Hicham Ait Menna, l’intérêt pour le transfert s’est intensifié, rendant l’opération plus envisageable.

La source a ajouté que le joueur est également ouvert à la possibilité de travailler avec Mokwena. Cependant, le Wydad examine la transaction avec soin, car elle serait relativement coûteuse et souhaite la réaliser au meilleur prix possible.

D’autre part, Al Ahly est également ouvert à l’idée de libérer Percy Tau, dont le contrat se termine à l’été prochain, sans intention de prolonger le lien.