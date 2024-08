JO Paris 2024 : plus de 40 condamnations à des peines de prison ferme

Par LeSiteinfo avec MAP

Depuis le début des Jeux olympiques de Paris, 41 personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme dans des affaires liées à cet événement sportif, selon le ministère français de la Justice.

Dans un premier bilan concernant les JO de Paris 2024 relayé par les médias de l’Hexagone, le ministère recense 181 affaires judiciaires en lien avec cet événement entre le mercredi 24 juillet et le jeudi 8 août.

Parmi ces affaires, 96% ont fait l’objet d’une réponse pénale avec 41 condamnations à des peines de prison ferme et six interdictions de stade, relève la même source, précisant que la majorité des procédures concerne des infractions liées à des violences volontaires, au code de la route ou encore à des vols de drones et aéronefs sans autorisation.

Au-delà de ces chiffres, le ministère de la Justice se félicite que l’événement se soit passé, globalement, sans encombre, grâce à la forte présence policière aux abords des sites de la compétition.

Le ministre de l’Intérieur en affaires courantes, Gérald Darmanin avait fait part auparavant d’une baisse de 24 % des vols avec violence et de 40 % des violences dans les transports depuis le début des JO.