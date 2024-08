En vidéo : la remise de la médaille d’or à Soufiane El Bakkali

Par LeSiteinfo avec MAP

Magique! C’est le moins que l’on puisse dire pour qualifier l’exploit de Soufiane El Bakkali, star de l’athlétisme mondial, aux Jeux olympiques Paris-2024.

Le champion marocain a réussi une prouesse rarissime: conserver son titre olympique sur 3.000 m steeple. Avant lui, seul le Finlandais Volmari Iso-Hollo y est parvenu (JO 1932 et 1936).

Dans un Stade de France euphorique, El Bakkali, a brillé de mille feux, prouvant, si besoin est, qu’il est le N.1 de cette discipline. Et la concurrence n’a pu que s’incliner.

Invaincu depuis septembre 2021 sur 3.000 m steeple, le natif de Fès poursuit sa folle série de courses victorieuses en enchainant un nouveau succès et pas des moindres: un deuxième sacre olympique consécutif.

Désormais double champion olympique et du monde en titre et premier athlète marocain à remporter la médaille d’or lors de deux éditions des JO, El Bakkali a montré encore une fois qu’il est de la trempe des plus grands, entrant définitivement dans la légende du sport national et mondial.

Avec une impressionnante maitrise, le champion marocain n’a jamais tremblé pour aller chercher un deuxième titre olympique historique sur 3.000 m steeple et continuer à régner en maitre absolu de cette discipline.

Gardant son flegme habituel jusqu’au bout, El Bakkali, fort de son invincibilité depuis près de trois ans, n’a jamais douté de sa capacité à gagner. Même la chute de son plus grand rival, l’Ethiopien Lamecha Girma à des centaines de mètres de l’arrivée, ne l’a guère déstabilisé.

Le champion marocain a tiré parti de son expérience des grands rendez-vous pour gérer sa course en toute maitrise et aller décrocher la victoire.

Alors que la course s’acheminait vers sa fin, El Bakkali est passé à la vitesse supérieure, élevant son rythme quand il le fallait pour sécuriser la première place et l’or olympique.

Lors de la dernière ligne droite, son sprint final époustouflant l’a mené tout droit à un nouveau triomphe aux JO, pour le plus grand bonheur du public marocain qui a été de tout cœur avec son champion.

Avec un chrono de 08min 06sec 05/100è, El Bakkali a devancé l’Américain Kenneth Rooks (08min 06sec 42/100è) et le Kényan Abraham Kibiwot (08min 06sec 47/100è) qui ont complété le podium, offrant ainsi au Maroc sa première médaille aux Jeux de Paris.

Deuxième athlète marocain a être doublement sacré lors des Jeux olympiques après la légende de l’athlétisme national et mondial Hicham El Guerrouj, médaillé d’or sur 1500 m et 5.000 m à Athènes-2004, El Bakkali écrit un nouveau chapitre de sa glorieuse histoire sur les pistes de course, en repoussant toujours plus ses limites.

Adepte de l’effort et de la persévérance, El Bakkali a su capitaliser sur son talent hors norme, s’entrainant très dur pour devenir au fil des années une véritable icône de l’athlétisme mondial à la faveur de beaucoup de sacrifices et d’un travail acharné.

Depuis sa médaille d’argent aux Mondiaux de Londres en 2017, le champion marocain a toujours répondu présent lors des rendez-vous importants. Médaillé de bronze aux Mondiaux de Doha en 2019, il a trôné depuis 2021 sur la première marche du podium de l’épreuve de 3.000 m dans toutes les grandes compétitions. Champion olympique à Tokyo en 2021 et vainqueur de la Ligue de diamant en 2022, le champion marocain a également décroché l’or lors de deux Mondiaux consécutifs à Eugene (USA) en 2022 et à Budapest en 2023.

El Bakkali a par la même occasion mis fin à l’hégémonie kényane dans cette épreuve qui durait depuis de longues années.

Ayant déjà un palmarès qui donne le tournis, El Bakkali, 28 ans, voit toujours grand et espère poursuivre sur sa lancée pour aller chercher d’autres titres mondiaux et olympiques et continuer à briller sur les plus grandes scènes internationales.