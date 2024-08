Rafael Nadal ne participera pas à l’US Open

Par LeSiteinfo avec MAP

Le tennisman espagnol Rafael Nadal a annoncé mercredi qu’il ne participera pas à l’US Open fin août.

Il a également indiqué que le prochain tournoi à son programme était la Laver Cup, une exhibition qui aura lieu à Berlin du 20 au 24 septembre.

« Je ne pense pas que je serais capable d’être à 100% cette fois » (à New York), a déclaré Nadal sur X, sans donner d’indication sur la poursuite ou non de sa carrière après la Laver Cup, alors que la question de sa retraite se pose depuis des mois.

La Laver Cup est un événement créé en 2017 à l’initiative de Roger Federer. C’est là que le Suisse a disputé le dernier match de sa carrière, un double avec Rafael Nadal, en 2022.

L’Espagnol, 38 ans, vient de disputer les JO à Paris où il a perdu dès le deuxième tour contre le futur champion olympique Novak Djokovic, puis en quarts de finale du double, associé à Carlos Alcaraz, contre le duo américain Ram-Krajicek.

Gêné par un problème à une cuisse, il avait été incertain jusqu’à la veille du tournoi et n’a pas joué en pleine possession de ses moyens physiques.

Après son élimination en simple, il avait déclaré qu’il prendrait « les décisions qu’il faut après les JO » « en (s)’appuyant avant tout sur (ses) envies et (ses) sensations ».

Blessé à l’Open d’Australie en janvier 2023, le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, dont quatre US Open, a été éloigné pendant près d’un an des courts et n’a depuis jamais retrouvé son niveau d’antan à cause d’une succession de pépins physiques et de forfaits. Il est 159e au dernier classement mondial.

S.L