Mercato : un attaquant Ougandais se rapproche du WAC

L’équipe de Wydad Casablanca est sur le point de conclure le transfert de l’attaquant international ougandais Usama Arafat Kizza (20 ans), à la demande de l’entraîneur sud-africain Rulani Mokwena.

L’attaquant Kizza passera un essai au Wydad dans l’espoir de signer un contrat, sachant que Mokwena a loué les capacités du joueur selon un post du journaliste ghanéen spécialisé dans les transferts de joueurs africains, Niki Junior.

Selon le journaliste ghanéen, l’entraîneur du Wydad a déclaré que Kizza est le meilleur joueur de l’Ouganda et qu’il est un jeune talent prometteur capable de progresser rapidement. Il a également mentionné que Kizza ressemble beaucoup à l’attaquant burkinabé Aziz Keïta, qui a été proche du Wydad par le passé, tout en étant plus rapide.

Mokwena a ajouté dans la même déclaration qu’il trouve des similitudes entre Kizza et les débuts de l’international sud-africain Percy Tau, et qu’il pense que Kizza apprendra beaucoup au cours des prochaines années pour atteindre les plus hauts niveaux.

Usama Arafat Kizza joue actuellement pour le club ougandais de Kampala City, avec lequel il a un contrat valable jusqu’en juin 2025. Sa tentative de transfert vers le club égyptien Zed FC avait échoué il y a deux mois.