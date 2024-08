JO 2024: la compo probable du Maroc face à l’Espagne

Grâce à deux victoires sans bavure respectivement contre les États-Unis (4-0) et le Japon (3-0), le Maroc et l’Espagne se retrouvent dans un remake des huitièmes de finale du Mondial, néanmoins, avec de nouvelles dimensions. Le vainqueur filera en finale des JO (Paris-2024) et empochera une médaille.

Les Lionceaux de l’Atlas et la Rojita, avec des styles de jeu différents mais séduisants et des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment, aborderont cette demi-finale, lundi, avec un dessein unique et des historiques distincts. Les Marocains pour rallier une finale historique. Les Espagnols en quête de l’or qu’ils ont raté de peu à Tokyo.

Les Marocains, plus que jamais déterminés à marquer l’histoire de ces JO, sont munis de toutes les armes fatales qui leur permettent de défier n’importe quelle équipe et dicter un style de jeu beau et efficace.

Seule ombre au tableau, le milieu Bilal El-Khannouss sera suspendu pour cette demi-finale.

Par ailleurs, voici la compo probable des Lionceaux de l’Atlas:

Achraf Hakimi

Mehdi Boukamir

Zakaria El Ouahdi

Oussama El Azzouzzi.

Oussama Targhaline

Benjamin Bouchouari

Amir Richardson

Ilias Akhomach

Soufiane Rahimi

Abde Ezzalzouli

H.M.