Botola : le Wydad Casablanca se sépare de deux joueurs

L’équipe du Wydad Athletic Club (WAC) a décidé de ne pas recruter son ancien joueur Reda Jaadi, ainsi que le joueur franco-congolais, Giannelli Imbula.

L’entraîneur sud-africain Rulani Mokwena n’a pas été convaincu par le niveau des joueurs lors des séances d’entraînement auxquelles ils ont participé, et a informé la direction du club de son refus de les intégrer à l’équipe pour la prochaine période.

Jaadi s’est entraîné toute la semaine avec le Wydad après avoir proposé ses services à son ancien club, avec lequel il a remporté plusieurs titres nationaux et africains il y a quelques années. Cependant, il n’a pas convaincu l’entraîneur Mokwena.

Mokwena a également noté des observations négatives concernant le niveau du joueur Imbula, qui évolue au poste de milieu de terrain défensif. Il est à noter qu’Imbula a connu plusieurs périodes d’inactivité au cours des dernières années.

Imbula (32 ans) a commencé sa carrière avec le club de Guingamp, avant de rejoindre l’Olympique de Marseille où il a joué de 2013 à 2015, puis Porto au Portugal, Stoke City en Angleterre, Toulouse en France, avant de signer pour le Rayo Vallecano en Espagne en 2018.

Il a ensuite joué pour Lecce en Italie pendant une demi-saison, et Sotchi en Russie pour une demi-saison, avant de rester sans club pendant six mois. Il a ensuite signé avec Portimonense Sporting Glub au Portugal pour une saison et demie, avant de connaître une nouvelle période d’inactivité de six mois, suivie de contrats avec Tuzlaspor et Istanbulspor.