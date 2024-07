Maroc-Iraq : un arbitre controversé au sifflet

Le Brésilien Ramon Abdel Abatti aura la tâche ce mardi de diriger le match entre l’équipe national du maroc et son homologue irakienne lors de la dernière journée du groupe B aux Jeux Olympiques de Paris.

L’arbitre en question est connu pour avoir diriger un match entre Botafogo et Palmeiras dans le championnat local. Un match qui a suscité une grande polémique en ne validant pas un but valide du joueur Diego Costa et en refusant de recourir au VAR à plusieurs reprises, notamment dans une situation qui aurait nécessité un carton rouge.

Le match entre le Maroc et l’Irak se déroulera ce mardi, à 16 heures (heure marocaine), en même temps que l’autre match du groupe qui opposera l’Ukraine à l’Argentine. Il est à noter que toutes les équipes du groupe sont à égalité de points (3 points), avec des différences dans le goal-average et le nombre de buts inscrits.