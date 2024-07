JO 2024: la tenue de la délégation marocaine parmi les vingt les plus marquantes de la cérémonie d’ouverture

Par LeSiteinfo avec MAP

La tenue de parade de la délégation marocaine fait partie des vingt les plus marquantes de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, qui a eu lieu vendredi soir à Paris, souligne la chaîne française d’information en continu “Cnews”.

La délégation olympique marocaine a défilé avec une tenue qui se veut “un hommage aux symboles du Royaume”, écrit la chaîne française sur son site internet.

La tenue marocaine a été choisie par “Cnews” parmi celles de la France, de l’Espagne, de la Grande Bretagne, des Etats Unis, du Brésil, de l’Inde ou du Canada, “qui ont rivalisé de créativité afin de mettre en avant leur savoir-faire et leur culture”.

Le monde entier a pu admirer sur la Seine ces 20 tenues, qui ont nécessité des mois de travail, au cours du défilé des nations où artisanat, symboles nationaux et performance sont les fers de lance des stylistes.

Créée par le designer marocain Ali Drissi, la tenue de parade marocaine est composée d’une veste blanc cassé, ornée d’une étoile verte, symbolisant le drapeau du Royaume, avec à l’intérieur l’inscription des noms de tous les médaillés olympiques marocains en rouge et vert. Un pantalon rouge et des baskets aux couleurs nationales complètent cet élégant accoutrement qui se veut un hommage à l’histoire sportive nationale et à l’identité marocaine.

Lors de la cérémonie d’ouverture des JO, la délégation sportive marocaine a défilé à bord d’un grand bateau sur un parcours de six kilomètres, le long du fleuve mythique parisien au milieu de vivats et d’acclamations du public.

Le drapeau national a été hissé haut, lors de cette parade inédite, par la golfeuse Ines Laklalech et le cavalier Yassine Rahmouni.

Le Maroc s’apprête à vivre une nouvelle épopée sportive avec la participation de 60 athlètes à ces JO d’été (42 hommes et 18 femmes), dans 19 disciplines olympiques.

