Tennis: Jannik Sinner et Andy Murray déclarent forfait pour les Jeux olympiques

Par LeSiteinfo avec MAP

Le numéro un mondial Jannik Sinner, malade, ne participera pas au tournoi olympique de tennis, a annoncé l’italien mercredi.

« Après une semaine intensive d’entraînement sur terre battue, j’ai commencé à ressentir un malaise. J’ai observé quelques jours de repos, et lors de la consultation, le médecin a diagnostiqué une amygdalite et m’a fortement déconseillé de participer », a expliqué Sinner dans une publication sur son compte sur le réseau social X.

Sinner, vainqueur de l’Open d’Australie en début d’année, avait atteint les demi-finales de Roland-Garros, où se déroulera le tournoi olympique, et était l’un des principaux candidats au podium.

Le tournoi olympique de tennis commence samedi sur les courts en terre battue de la porte d’Auteuil. Chez les hommes, l’Espagnol Carlos Alcaraz et le Serbe Novak Djokovic, tous les deux en quête de leur premier titre olympique, seront les plus attendus.

Tennis: Andy Murray forfait en simple aux JO

Andy Murray ne disputera pas le simple des Jeux olympiques « afin de se concentrer sur le double » avec Dan Evans, a annoncé le joueur britannique de 37 ans.

« J’ai pris la décision de déclarer forfait en simple afin de me concentrer sur le double avec Dan », a indiqué, dans un communiqué, le double champion olympique 2012 et 2016 en simple. « Nos entraînements se sont très bien passés et nous allons bien jouer ensemble. Vraiment impatient de débuter et de représenter encore une fois la Grande-Bretagne », a ajouté celui qui, outre ses deux médailles d’or en simple aux JO, a décroché l’argent olympique en double mixte en compagnie de Laura Robson à Londres en 2012.

L’Écossais, qui joue depuis 2019 avec une hanche métallique, avait disputé début juillet son dernier tournoi de Wimbledon, également en double uniquement, aux côtés de son frère Jamie.

Opéré d’un kyste à la colonne vertébrale en juin, le triple vainqueur en Grand Chelem avait déjà dû se résoudre à déclarer forfait en simple.

L’ancien N.1 mondial a déjà annoncé mardi sur son compte X qu’il prendrait sa retraite après ces Jeux.