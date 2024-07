Noussair Mazraoui sur les tablettes de Manchester United

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, s’intéresse à l’international marocain du Bayern Munich, Noussair Mazraoui, dans le but de reformer, avec Antony, le duo qui a fait les beaux jours de l’Ajax Amsterdam entre 2020 et 2022, écrit, jeudi, le quotidien britannique « The Guardian ».

Mazraoui est une option envisagée par Ten Hag, qui a entraîné le Lion de l’Atlas de 26 ans à l’Ajax de 2018 jusqu’à son départ pour Old Trafford quatre ans plus tard, rapporte la publication. « Le Marocain a soutenu Antony sur le flanc droit de l’Ajax lors des saisons 2020-21 et 2021-2022, au cours desquelles ils ont remporté le titre et impressionné en tant que binôme », souligne le grand tirage.

Mazraoui a rejoint le Bayern en mai 2022 tandis qu’Antony a rejoint United en août de la même année pour 82 millions de livres sterling. « Il a retrouvé Ten Hag mais n’a pas réussi à convaincre depuis », observe le journal. « Ten Hag pense que la situation d’Antony peut être redressée et le recrutement de Mazraoui fait partie du plan du manager de 54 ans pour y parvenir », soutient « The Guardian ».

De son côté, le « Daily Mail » affirme que le manager néerlandais espère que le Mazraoui « pourrait aider Antony à relancer sa carrière à United sur le côté droit de l’équipe, après avoir épaulé l’ailier brésilien sur le flanc lors de deux campagnes de conquête du titre aux Pays-Bas ».

Toutefois, selon la presse britannique, pour que le transfert se concrétise, il faudrait d’abord qu’Aaron Wan-Bissaka, à qui il reste un an de contrat à Old Trafford, s’en aille pour financer le transfert de Mazraoui qui devrait s’élever à environ 21 millions de livres sterling.

Les « Red Devils » ne sont pas la seule formation de Premier League à vouloir s’adjuger les services de Mazraoui, puisque la presse associe également le nom du Lion de l’Atlas au club londonien de West Ham.

S.L.