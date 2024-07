La lettre d’adieu de Josef Zinnbauer aux Rajaouis (PHOTO)

Le désormais ex entraîneur du Raja Casablanca, Josef Zinnbauer a partagé ce mardi soir une lettre d’adieu à tous les Rajaouis sur Instagram. Voici le contenu intégral de ce message écrit en langue anglaise et traduit en français.

Chers fans du Raja Casablanca,

Je vous avais promis que vous entendriez la nouvelle de ma part en premier. C’est avec des émotions partagées que je vous annonce mon départ de ce club incroyable. Au cours de cette dernière année, nous avons partagé des moments inoubliables : une saison où on a fini invaincue, le sacre en championnat et en Coupe du Roi. Ce voyage a été extraordinaire, et je vous en suis profondément reconnaissant.

Je comprends votre tristesse, mais concentrons nous sur le positif. Ce départ n’est pas un adieu définitif. Je crois que nos chemins se croiseront à nouveau. Le Raja Casablanca, avec son esprit vibrant et le soutien indéfectible de ses fans, occupera toujours une place spéciale dans mon cœur.

Je suis éternellement reconnaissant envers le royaume, ses merveilleuses personnes, mon staff, les fans, toute la direction du Raja et nos joueurs, mes garçons 💚.

Vous m’avez accueilli à bras ouverts, et je me suis senti non seulement Allemand mais aussi Marocain. Votre chaleur et votre soutien m’ont profondément touché.

Certains fans ont peut-être mal interprété les choses et ont été irrespectueux, mais cela ne ternira pas ma perception de mon passage ici. La majorité des personnes au Maroc sont respectueuses et apprécient ce que nous avons accompli. Le Raja a les meilleurs supporters du monde, qui traitent les adversaires et ceux qui ont tout donné pour le club avec respect.

C’est difficile de prendre cette décision, mais je suis convaincu que mon successeur poursuivra nos succès. Je souhaite beaucoup de succès au Raja Casablanca en Ligue des Champions et au-delà, et je suivrai toujours les progrès de l’équipe. Mon chemin me ramènera au Maroc et je pourrai aider le pays et l’équipe.

Je suis reconnaissant et heureux d’avoir vécu cette aventure épique. J’attends avec impatience de voir le Maroc briller en tant qu’hôte de la Coupe d’Afrique l’année prochaine et j’espère visiter souvent mes amis et collègues ici.

Prenez soin de vous et restez passionnés et forts comme toujours avec un cœur vert 💚

Enfin, je remercie le Royaume du Maroc, ses merveilleuses personnes, ainsi que le sage, progressiste et au cœur bon, le roi Mohammed VI et son fils, le prince Moulay Hassan.