Ayoub El Kaabi prolonge son contrat à l’Olympiacos

Le club grec de l’Olympiacos a officiellement annoncé le renouvellement du contrat de son attaquant marocain, Ayoub El Kaabi, malgré les nombreuses offres venues d’Europe et d’Arabie Saoudite.

El Kaabi continuera donc son aventure avec l’Olympiacos jusqu’en juin 2026. Il était convoité en Angleterre par Ipswich Town et Leicester City, ainsi qu’en Italie par Bologne, Torino et Genoa. Son nom était également associé à l’Olympique de Marseille en France, à Galatasaray en Turquie, ainsi qu’aux clubs saoudiens d’Al-Qadisiyyaa et d’Al-Ahli, et aux espagnols Getafe et Las Palmas.

El Kaabi a préféré rester à l’Olympiacos avec de meilleures conditions financières, après avoir marqué 32 buts la saison dernière, la moitié en championnat grec et l’autre moitié répartie entre la Ligue Europa et la Conférence League.

Il a été décisif, notamment en marquant un but crucial contre la Fiorentina en Ligue Europa, permettant à l’Olympiacos de remporter la Coupe. El Kaabi a également brillé en marquant un triplé pour l’équipe nationale du Maroc lors de son dernier match contre le Congo à Agadir, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.