Jeux Olympiques : Javier Mascherano se méfie du Maroc

Javier Mascherano, entraîneur de l’équipe olympique argentine, a déclaré que le match contre l’équipe olympique marocaine mercredi prochain, pour l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, sera difficile et d’une grande importance pour la suite de la compétition.

Mascherano a déclaré à la presse qu’il avait observé l’équipe olympique marocaine ainsi que les autres équipes du groupe, soulignant que l’Argentine affrontera la meilleure nation d’Afrique : « Nous avons analysé la manière de jouer de l’équipe marocaine avec notre staff. C’est une bonne équipe qui joue bien, ce ne sera pas facile. Mais nous avons confiance en nos capacités et en notre capacité à atteindre notre objectif pour lequel nous sommes venus en France. »

L’ancien joueur du FC Barcelone que l’Argentine a pour objectif d’obtenir la médaille d’or lors des J.O de Paris. Il a également souligné l’importance de faire appel à trois joueurs de plus de 23 ans, ce qui selon lui ajoute de l’expérience et de la qualité au groupe, le rendant ainsi plus fort.