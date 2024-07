JO 2024: Soufiane El Bakkali, le grand espoir du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

La grand-messe des sports s’ouvre, vendredi prochain à Paris, avec son lot d’espérance pour les 11400 sportives et sportifs de rafler un maximum de médailles. Parmi cette foultitude d’athlètes représentant 206 pays, équipes et fédérations, certains ont foulé les podiums plusieurs fois dans leurs disciplines respectives.

Si ces guest-stars sont attendues pour de nouvelles performances, d’autres profiteront des jeux de la XXIIIe olympiade pour inscrire leur nom dans l’histoire du sport.

Le Maroc sera représenté à cette édition des JO par soixante athlètes dans 19 disciplines sportives, dont 64 % sont là pour la première fois, 29 % pour la deuxième fois et 7 % pour la 3ème fois, avec une moyenne d’âge de 27 ans.

Parmi les guest-stars marocains attendus de pied ferme, Soufiane El-Bakkali qui, depuis son titre olympique décroché il y a trois ans sur le 3000m steeple, n’a cessé d’engranger les performances à chaque meeting international.

En effet, le Marocain de 28 ans a remporté les deux derniers championnats du monde, ainsi que la prestigieuse Ligue de diamant en 2022, et tout semble indiquer qu’il gardera sa couronne à Paris.

D’autres fauves de la piste seront au rendez-vous des JO de Paris, comme Noah Lyles sur les 100m, les jeunes Kishane Thompson et Oblique Seville qui brûlent d’impatience pour succéder à leur compatriote Usain Bolt, le Botswanais Letsile Tebogo ou le Kényan Ferdinand Omanyala.

En 400m haies, le Norvégien Karsten Warholm et l’Américain Rai Benjamin sont attendus sur cette course après s’être livrés une bataille épique à Tokyo, avec la victoire de Warholm en pulvérisant le record du monde (45 »94). Chez les dames, la bataille sera livrée par l’américaine Sydney McLaughlin-Levrone contre chrono pour préserver son sacre, non sans danger face à la Néerlandaise Femke Bol sur 400m haies et 4x400m.

En saut en hauteur, le Qatari Mutaz Essa Barshim et l’Italien Gianmarco Tamberi seront de la fête. L’Américain Grant Holloway part grand favori sur 110m haies, avec le record du monde de 12 »80 en ligne de mire (record personnel : 12 »81). Quant au doyen des marathoniens, le Kényan Eliud Kipchoge, bientôt 40 ans, il tentera de décrocher l’or pour la troisième fois consécutive, tandis que sa compatriote Faith Kipyegon rêve d’un doublé 1 500m/5 000m.

En sports collectifs, deux légendes du handball vont signer leur dernière performance avant la retraite: le triple champion olympique, le Français Nikola Karabatic (40 ans) et le Danois Mikkel Hansen (36 ans).

En basket-ball, l’indétrônable équipe américaine sera là en force avec les géants LeBron James et Joel Embiid chez les hommes et l’immense Brittney Griner chez les dames.

En football, l’édition parisienne des JO ne verra pas beaucoup de superstars fouler les pelouses. Mais quelques équipes pourront compter sur des célébrités, notamment celle du Maroc, avec Achraf Hakimi, la Guinée avec Naby Keïta, la France, avec Alexandre Lacazette ou l’Argentine avec Julian Alvarez, l’équipe qui croisera le fer avec le Maroc, mercredi à 15h00 HL, au stade de Saint Etienne.

Les JO de Paris verront également s’affronter des habitués et des nouveaux arrivants en sports individuels.

C’est le cas en natation qui verra l’entrée en jeu du Français Léon Marchand (22 ans), face à son compatriote Florent Manaudou, ou encore les Américains Caeleb Dressel (7 médailles d’or) et Katie Ledecky, dix fois médaillée (7 or, trois argent) aux JO depuis 2012.

En judo, Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou essaieront de décrocher de nouveaux titres, alors qu’en tennis, Rafael Nadal, champion olympique en 2008, ravalera la terre battue en double, aux côtés de son jeune compatriote Carlos Alcaraz. Le Serbe Novak Djokovic en simple, sera aussi de la fête pour croquer l’or qui manque à son palmarès.

En golf, l’équipe américaine composée de Nelly Korda, championne olympique en titre, et Scottie Scheffler, qui va participer aux Jeux pour la première fois, est à l’affût de l’or.

Quant aux athlètes africains, qui ont raflé 37 médailles aux JO de Tokyo, ils ont toutes leurs chances de s’illustrer, en particulier en athlétisme. Les Kenyans, les Éthiopiens et les Sud-africains détiennent respectivement 29, 18 et 9 titres olympiques dans la discipline. Cette année, trois Kényanes pourront légitimement viser le podium, et accessoirement la plus haute marche. Il s’agit de Mary Moraa, Faith Kipyegon et Peres Jepchirchir.

En tête d’affiche pour l’Afrique lors de ces JO, on retrouve outre le Marocain Soufiane El-Bakkali au 3000m Steeple, la Kényane Faith Kipyegon sur le 1500m, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango (triple saut), la boxeuse congolaise Marcelat Sakobi Matshu, ou encore la nageuse sud africaine Tatjana Schoenmaker.

S.L.