Le staff de Walid Regragui rejoint Tarik Sektioui pour les J.O

Tarik Sektioui, entraîneur de l’équipe nationale olympique, a fait appel au staff de l’équipe nationale A en préparation des Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris entre le 26 juillet et le 11 août prochain.

Selon le journal Assabah dans son édition de ce mardi 16 juillet, cela concerne Rachid Benmahmoud, assistant de Walid Regragui, ainsi que Moussa El Habchi, analyste vidéo. Sektioui souhaite bénéficier de leur expertise pour soutenir les joueurs. La mission de l’équipe consiste à suivre les adversaires de l’équipe olympique dans le groupe B, qui comprend l’Argentine, l’Ukraine et l’Irak.

Benmahmoud et Habchi suivront les matches de l’Égypte contre l’Irak ce mercredi, et de l’Argentine contre la Guinée Conakry jeudi, afin d’évaluer le niveau de l’adversaire et d’analyser les points forts et faibles de ces derniers.

Pour rappel, Sektioui a décidé d’inclure trois joueurs âgés de plus de 23 ans pour renforcer l’équipe, notamment Achraf Hakimi, Munir El Mouhammadi et Sofiane Rahimi.